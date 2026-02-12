www.controradio.it Toscana Diffusa: 5 mln per progetti di rigenerazione piccoli comuni Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:00:53 Share Share Link Embed

Dalla Regione Toscana altri 5,8 milioni per progetti di rigenerazione urbana in 13 piccoli Comuni, fondi che vanno ad aggiungersi ai 7,9 milioni previsti nel bilancio di previsione 2026 e destinati a 15 Comuni. Il provvedimento, annunciato nei giorni scorsi dalla Giunta, è stato presentato oggi. “Non ci fermeremo qui – ha aggiunto -. Crediamo nella Toscana diffusa e nella valorizzazione dei piccoli borghi, perché voglio una Toscana che cresca alla stessa velocità”

I finanziamenti riguarderanno Licciana Nardi, Fivizzano (Massa Carrara), Coreglia Antelminelli, Borgo.a Mozzano, Gallicano (Lucca), Castiglioni Fibocchi, Poppi, Ortignano Raggiolo (Arezzo), San Gimignano, Castiglione d’Orcia, San Casciano dei Bagni (Siena), Montaione (Firenze) e Pomarance (Pisa). “Si tratta – ha specificato Giani – di interventi di housing sociale, di rigenerazione intesa come riqualificazione di palazzi pubblici che servono per il Comune o per servizi che vengono offerti ai cittadini, per la creazione di spazi verdi, nuove pavimentazioni” oppure “impianti sportivi o servizi socio-sanitari”