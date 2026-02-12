www.controradio.it Torna, dal 20 al 22 febbraio a Firenze, Danzainfiera Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:30 Share Share Link Embed

Torna, dal 20 al 22 febbraio a Firenze, Danzainfiera, evento internazionale organizzato da Pitti Immagine nella storica sede della Fortezza da Basso che ospiterà, in qualità di espositori, 62 accademie tra italiane ed estere, organizzatori di eventi coreutici, compagnie ed enti di promozione sportiva, 75 brand specializzati.

Nella tre giorni sono in programma 370 eventi in 13 sale e tre palchi attivi dalla mattina alla sera; mille coreografie in scena e 54 appuntamenti dedicati solo agli insegnanti.

Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine e Barbara Mantero responsabile della manifestazione





