Torna, dal 20 al 22 febbraio a Firenze, Danzainfiera, evento internazionale organizzato da Pitti Immagine nella storica sede della Fortezza da Basso che ospiterà, in qualità di espositori, 62 accademie tra italiane ed estere, organizzatori di eventi coreutici, compagnie ed enti di promozione sportiva, 75 brand specializzati.
Nella tre giorni sono in programma 370 eventi in 13 sale e tre palchi attivi dalla mattina alla sera; mille coreografie in scena e 54 appuntamenti dedicati solo agli insegnanti.
Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine e Barbara Mantero responsabile della manifestazione
