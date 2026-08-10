www.controradio.it Toscana: 2 milioni tra sostegno allo spettacolo dal vivo e progetti legati alla creatività contemporanea. Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:16 Share Share Link Embed

La regione Toscana investe in cultura: 2 milioni tra sostegno allo spettacolo dal vivo e progetti legati alla creatività contemporanea.

Nel primo caso sono sono 108 i progetti finanziati dalla Regione Toscana attraverso i due bandi 2026 dedicati al sostegno e allo sviluppo dello spettacolo dal vivo, ovvero teatro, danza, musica e interdisciplinare, nell’intento di rafforzare la capacità produttiva delle imprese culturali toscane e a sostenere la circuitazione delle nuove opere : 900mila euro per le produzioni e 600mila euro per i festival .

Per quanto riguarda invece “Toscanaincontemporanea” che torna anche per il 2026, la novità è che viene introdotta per la prima volta un’area specifica dedicata a murales, arte urbana e light art per la valorizzazione di luoghi e spazi pubblici. Le attività finanziate dovranno svolgersi tra il 1° maggio 2026 e il 30 aprile 2027. Le domande potranno essere presentate entro le ore 12 del 23 settembre 2026, con soglia minima di ammissione fissata a 60 punti su 100. Sono previste premialità per i progetti che coinvolgono artisti under 35, pubblico giovane, studenti e scuole, oltre a un riconoscimento specifico per i soggetti attivi nei territori della cosiddetta “Toscana diffusa”.

Cristina Manetti assessora alla cultura della Regione Toscana