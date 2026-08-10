www.controradio.it Dal 17 al 23 agosto torna Maresca R-esiste, alla sua terza edizione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:59 Share Share Link Embed

MARESCA. Dal 17 al 23 agosto torna Maresca R-esiste, alla sua terza edizione, festival storico e socio-culturale a Maresca (paese della montagna pistoiese nel Comune di San Marcello Piteglio) sotto la direzione artistica di Tiziana Vivarelli. L’edizione 2026 è organizzata dalla Pro loco di Maresca, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e della Presidenza del Consiglio comunale del Comune di San Marcello Piteglio e della Fondazione CaRIPT, in collaborazione con l’Associazione Pubblica Assistenza Maresca, Coop Alta Toscana, Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Pistoia (ISRT) e Associazione Nazionale Partigiani (ANPI).