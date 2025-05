www.controradio.it Torna Unifi Green Week Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:03:11 Share Share Link Embed

Torna Unifi Green Week – la settimana di iniziative organizzate dal Green Office dell’Università di Firenze in collaborazione con Euniwell, rete universitaria finanziata dalla Commissione europea volta a misurare e migliorare il benessere della comunità. Il calendario di eventi nasce con lo scopo di stimolare la sensibilità verso temi che impattano direttamente sul futuro delle giovani generazioni, promuovendo comportamenti virtuosi in termini di sostenibilità. Giunta alla terza edizione, quest’anno Unifi Green Week si svolgerà fino a domenica 11 maggio. Verranno proposti eventi in linea con la Settimana verde dell’Unione Europea, che si svolgerà a giugno, secondo le tre parole chiave del 2025: Clean, Competitive & Circular.

Marco Pierini, prorettore Unifi al trasferimento, attività culturali e impatto sociale