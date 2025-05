www.controradio.it Case dello studente, Danti "gestione rimanga interamente pubblica" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:58 Share Share Link Embed

La gestione delle residenze universitarie e il possibile ingresso dei privati al centro della nostra puntata di oggi della rubrica ‘Viola cerca casa’.

L’Azienda per il diritto allo studio universitario ha fatto slittare ulteriormente la scadenza per la manifestazione di interesse relativa ad un avviso pubblico per la presentazione di proposte in finanza di progetto per la gestione di case dello studente a Firenze, Pisa e Siena e la realizzazione di lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione. Ma l’assessore all’Università di Firenze, Dario Danti ribadisce ai nostri microfoni ‘No i privati. Gli studentati restino pubblici e la Regione faccia la sua parte’.