www.controradio.it Torna in Toscana il concorso regionale Miele e salute Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:28 Share Share Link Embed

TOSCANA. Torna in Toscana il concorso regionale Miele e salute, da quest’anno riconosciuto dall’albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele. Nato quasi vent’anni fa e promosso dall’associazione Toscana miele, è aperto a tutti gli apicoltori sia professionisti che hobbisti, residenti nella regione o che abbiano qui uno o più apiari censiti e registrati nella Banca dati nazionale. “Abbiamo deciso di rilanciare il concorso per dare all’apicoltura toscana l’autorevolezza e l’importanza che merita – spiega il presidente di Toscana miele, Stefano Gallorini.