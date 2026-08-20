www.controradio.it Si amplia il fronte che chiede di rinviare l'apertura della caccia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:19 Share Share Link Embed

TOSCANA. «Le eccezionali condizioni climatiche di questa estate impongono alla Regione Toscana una valutazione seria e responsabile delle conseguenze sulla fauna selvatica. Il caldo estremo e la prolungata siccità hanno compromesso la disponibilità di acqua e di risorse alimentari, sottoponendo gli animali a uno stress che non può essere ignorato nella definizione dell’attività venatoria». Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Luca Rossi Romanelli e Irene Galletti.