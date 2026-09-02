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Torna il Rock Contest di Controradio, aperto il bando fino al 18 settembre
FIRENZE. Torna per la 38^ edizione il ROCK CONTEST di CONTRORADIO, il più importante e riconosciuto concorso nazionale dedicato alla musica emergente, da sempre punto di osservazione privilegiato sulla nuova musica italiana. Aperto a ogni genere e linguaggio, il contest intercetta e valorizza le proposte più originali, innovative e contemporanee del panorama musicale. Fino al 18 settembre è aperto il bando di iscrizione sul sito www.rockcontest.it per entrare a far parte dei 30 artisti selezionati e aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio.
FIRENZE. Torna per la 38^ edizione il ROCK CONTEST di CONTRORADIO, il più importante e riconosciuto concorso nazionale dedicato alla musica emergente, da sempre punto di osservazione privilegiato sulla nuova musica italiana. Aperto a ogni genere e linguaggio, il contest intercetta e valorizza le proposte più originali, innovative e contemporanee del panorama musicale. Fino al 18 settembre è aperto il bando di iscrizione sul sito www.rockcontest.it per entrare a far parte dei 30 artisti selezionati e aggiudicarsi un importante finanziamento per la propria carriera o uno dei premi messi in palio.