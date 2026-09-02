Il 4 settembre l’assemblea cittadina discuterà infatti il caso partito dalla scoperta dell’assegnazione di alcuni appartamenti di proprietà dell’azienda pubblica di servizi alla persona, finiti al centro di polemiche politiche e di un’inchiesta della magistratura per presunte anomalie legate agli affitti brevi turistici. Le opposizioni chiedono un cambio ai vertici di Montedomini e Casa Spa e nuove regole per la nomina dei Cda. Il Comune: «Piena fiducia nella magistratura»
Montedomini, verso la seduta straordinaria del Consiglio comunale
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