Torna Genius Loci in Santa Croce

FIRENZE. “Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce”. È nel segno della pace l’8/va edizione del festival, dal

24 al 28 settembre, a Firenze, uno dei luoghi più affascinanti al mondo accoglie concerti, talk e performance

a cura di Controradio Club, Controradio e Opera di Santa Croce. Da non perdere l’appuntamento con l’artista

candidato al Nobel per la Pace Michelangelo Pistoletto. Ruggero Poi è Responsabile dell’Ufficio “Ambienti di

Apprendimento e Formazione” di Cittadellarte-Fondazione Pistoletto.