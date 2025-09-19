www.controradio.it Firenze, camminando in silenzio per la pace Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:07 Share Share Link Embed

FIRENZE. CAMMINANDO IN SILENZIO PER LA PACE è il titolo dell’iniziativa promossa per la notte del 20

settembre a Firenze. Una notte in cammino per la pace alle 21.30 partendo dalla Comunità delle Piagge per

arrivare all’alba a San Miniato al Monte “per ribadire insieme – senza distinzioni di religioni, di cultura, di

politica – il nostro No alla guerra e ai suoi orrori, il nostro Sì al dialogo e alla pace”. Fra le realtà promotrici

Arcidiocesi di Firenze, Caritas diocesana, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Centro Studi per

l’Ecumenismo in Italia, Comunità di base delle Piagge, Comunità Ebraica, Comunità Islamica, Fondazione

Ernesto Balducci, Monaci della Basilica di San Miniato al Monte, Scuola Fiorentina per l’Alta Formazione al

Dialogo Interreligioso e Interculturale (FSD). Dopo Padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato, la

presidente della Fondazione Balducci Grazia Bellini, l’imam di Firenze Izzedin Elzir e Don Santoro,

raccogliamo l’appello di Enrico Fink presidente della Comunità Ebraica di Firenze.