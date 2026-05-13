Torna “Elogio dell’Umano” a Villa Bardini 3 incontri su felicità, cura e solidarietà

FIRENZE. In un mondo segnato da conflitti, tensioni globali e una violenza che sembra farsi sempre più ordinaria, la domanda su cosa significhi ancora essere umani non è mai stata così urgente. In un’epoca che corre veloce, che misura tutto in termini di produttività e che spesso dimentica il valore di fermarsi, torna “Elogio dell’Umano”: un ciclo di tre incontri promosso da Cesvot con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, ospitato nella splendida Villa Bardini a Firenze. Tre appuntamenti gratuiti, i giovedì del 14, 21 e 28 maggio 2026, per tornare a parlare di cura, felicità, solidarietà perché la cultura diventi un atto di resistenza civile e uno strumento indispensabile per seminare pace, prossimità e speranza. Con ospiti come Concita De Gregorio, Giampaolo Cerri, Enrico Finzi, Serena Bortone, Domenico Iannacone e Chiara Brilli, Elogio dell’Umano è uno spazio di riflessione e ispirazione, in cui la cultura diventa strumento per comprendere il presente e immaginare un futuro più giusto che sappia lasciarsi alle spalle la logica della guerra e della sopraffazione per abbracciare quella della cura e dell’incontro. Ai nostri microfoni il Presidente del Cesvot Luigi Paccosi