www.controradio.it Corri per Michela. La prossima edizione domenica 17 maggio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:10 Share Share Link Embed

FIRENZE. La nona edizione di “Corri per Michela” si terrà domenica 17 maggio 2026 a Firenze, con ritrovo alle ore 08:30 e partenza alle 09:30 presso il Giardino Michela Noli in via Torcicoda. L’evento prevede una corsa non competitiva di 7 km e una passeggiata di 5 km. La manifestazione podistica giunta alla sua nona edizione, che unisce sport, partecipazione e impegno sociale in un appuntamento ormai significativo per il territorio. L’iniziativa, dedicata alla memoria di Michela Noli, si svolgerà con ritrovo alle ore 8:30 e partenza alle 9:30 presso il Giardino Michela Noli, in via Torcicoda. Il programma prevede una corsa non competitiva di 7 km e una passeggiata ludico-motoria di 5 km, aperta a tutte e tutti, senza limiti di età o preparazione atletica. Il ricavato andrà al Centro Antiviolenza Artemisia.