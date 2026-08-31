www.controradio.it Torna Copula Mundi, tra musica, cultura e rigenerazione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="XFrZZC3jgU"><a href="https://www.controradio.it/podcast/torna-copula-mundi-tra-musica-cultura-e-rigenerazione/">Torna Copula Mundi, tra musica, cultura e rigenerazione</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/torna-copula-mundi-tra-musica-cultura-e-rigenerazione/embed/#?secret=XFrZZC3jgU" width="500" height="350" title="“Torna Copula Mundi, tra musica, cultura e rigenerazione” — www.controradio.it" data-secret="XFrZZC3jgU" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sei giorni di incontri, sperimentazione sociale, musica e sport. Torna da domani a domenica 6 settembre al Lumen di Firenze il ‘Copula Mundi Festival 2026’, l’appuntamento che chiude il cuore della stagione estiva del polo culturale fiorentino. Accanto alla programmazione musicale, il festival propone un’offerta variegata con mercatino vintage, parete d’arrampicata, spettacoli di circo contemporaneo, aree dedicate ai giochi da tavolo e lezioni di ballo all’aperto. In programma anche ‘RigenerAzione’, simposio su politiche, governance ed economie dei servizi (4-5 settembre).

Alessandro Bezzi segretario dell’ass. Icchecivà ci vole, Arianna Camellato, responsabile del progetto Rigenerazione e l’assessora comunale alle politiche giovanili Letizia Perini.