FIRENZE. La musica dei poeti. I poeti della musica | 3a edizione. Tre concerti reading dedicati a Eugenio Montale, Cristina Campo, Giuseppe Dessí. Da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre 2026 ore 18.30 – Firenze, Cenacolo di Santa Croce. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Tre eventi unici tra musica e letteratura, ideati per il Gabinetto Vieusseux di Firenze da tre protagonisti del panorama musicale italiano, Vasco Brondi, Murubutu e Daniela Pes, e dedicati a tre grandi autori del Novecento, Eugenio Montale, Cristina Campo e Giuseppe Dessí, le cui carte sono conservate presso l’Archivio Contemporaneo, istituito nel 1975 dall’allora direttore Alessandro Bonsanti, di cui oggi porta il nome. È la terza edizione della rassegna “La musica dei poeti. I poeti della musica” che si svolge da mercoledì 2 a venerdì 4 settembre, alle ore 18.30, sempre nell’ambito dell’Estate Fiorentina. Parla Michele Rossi, il Direttore del Gabinetto Vieusseux.
La musica dei poeti. I poeti della musica | 3a edizione
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