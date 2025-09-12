www.controradio.it Torna a Monticchiello “Avanti, Popolo!” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:02 Share Share Link Embed

Il 13 e 14 settembre il festival giunto alla sua terza edizione. In programma quattro incontri aperti e gratuiti su alcuni dei nodi più urgenti del nostro tempo: la guerra in Europa, il rapporto tra capitalismo e democrazia, l’opinione pubblica nell’epoca degli algoritmi, l’identità dell’Occidente. A questi si aggiungerà la proiezione del film premio Oscar “No other land”, amara riflessione sul conflitto israelo-palestinese, e un finale di musica in piazza. Tutto a ingresso libero. Apertura della Taverna di Bronzone per i pasti.

Gea Scancarello