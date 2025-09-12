Venerdì 12 Settembre alle 21.00 in Piazza del Carmine, nel Quartiere 1 si festeggiano i 50 anni di Amici Miei – Atto Primo, con una proiezione gratuita, libera e senza sedute. L’evento è promosso dal Quartiere 1 di Firenze insieme all’assessorato alla cultura del Comune di Firenze, con la collaborazione della Città metropolitana, organizzato dall’associazione Bang che dal 2015 propone anniversari in salsa fiorentina.
I 50 anni di Amici Miei – Atto Primo
Mirko Rufilli presidente Q1 Firenze