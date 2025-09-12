    I 50 anni di Amici Miei – Atto Primo

    
    Venerdì 12 Settembre alle 21.00 in Piazza del Carmine, nel Quartiere 1 si festeggiano i 50 anni di Amici Miei – Atto Primo, con una proiezione gratuita, libera e senza sedute. L’evento è promosso dal Quartiere 1 di Firenze insieme all’assessorato alla cultura del Comune di Firenze, con la collaborazione della Città metropolitana, organizzato dall’associazione Bang che dal 2015 propone anniversari in salsa fiorentina.

    Mirko Rufilli presidente Q1 Firenze