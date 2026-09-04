www.controradio.it Torelli, gestione Funaro? Capire i sentimenti cittadini aiuterebbe a governare meglio Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="v8cNzt3gUB"><a href="https://www.controradio.it/podcast/torelli-gestione-funaro-capire-i-sentimenti-cittadini-aiuterebbe-a-governare-meglio/">Torelli, gestione Funaro? Capire i sentimenti cittadini aiuterebbe a governare meglio</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/torelli-gestione-funaro-capire-i-sentimenti-cittadini-aiuterebbe-a-governare-meglio/embed/#?secret=v8cNzt3gUB" width="500" height="350" title="“Torelli, gestione Funaro? Capire i sentimenti cittadini aiuterebbe a governare meglio” — www.controradio.it" data-secret="v8cNzt3gUB" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Dire il tema Montedomini non è una ferita nel sentimento della città” significa che c’è “un problema personale della sindaca. Capire i sentimenti delle altre persone aiuterebbe a governare meglio una città”. Lo ha dichiarato Massimo Torelli del comitato Salviamo Firenze X viverci, presente in Consiglio comunale tra i cittadini, nel giorno in cui si parla dell’Asp Firenze Montedomini.

Torelli ha fatto riferimento alla gestione politica da parte della sindaca Sara Funaro. “E’ interessante dire di valutare di acquisire il complesso di Sant’Agnese ma Funaro lo aveva già detto nel 2023 quando era assessora – ha aggiunto Torelli -. Da allora cosa è successo. Si va a comprare l’unico pezzetto che non è stato alienato per 18 anni. Se Montedomini è così importante perché non si parla di quali nuovi stanziamenti metterà il Comune nell’esercizio 2027 di Montedomini. Si dice che è così importante ma non gli diamo una lira. Ci deve essere qualcosa che non torna nelle priorità”.