    Teatri mobili nelle periferie di Firenze: 22 eventi gratuiti di teatro in cuffia

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    Teatri mobili nelle periferie di Firenze: 22 eventi gratuiti di teatro in cuffia
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    Dal 30 ottobre all’8 novembre, un programma di spettacoli, performance itineranti, letture sceniche ed esperienze immersive attraversa luoghi emblematici di Firenze, intrecciando ricerca artistica, memoria urbana e partecipazione.

    La rassegna è ideata dalla compagnia Teatro Mobile, che nasce dall’esperienza trentennale di teatro indipendente e di ricerca multidisciplinare del regista Marcello Cava e della drammaturga Pina Catanzariti. Nei loro spettacoli realizzano performance immersive di teatro itinerante site-specific in cui i luoghi non vengono usati come sfondo: sono essi stessi, con la loro storia e la loro quotidianità, a diventare protagonisti dello spettacolo: spazi da osservare e attraversare, capaci di restituire memorie, storie e trasformazioni.

    L’intervista a Marcello Cava.