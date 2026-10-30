www.controradio.it Teatri mobili nelle periferie di Firenze: 22 eventi gratuiti di teatro in cuffia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:43 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Jz1fM84ic9"><a href="https://www.controradio.it/podcast/teatri-mobili-nelle-periferie-di-firenze-22-eventi-gratuiti-di-teatro-in-cuffia/">Teatri mobili nelle periferie di Firenze: 22 eventi gratuiti di teatro in cuffia</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/teatri-mobili-nelle-periferie-di-firenze-22-eventi-gratuiti-di-teatro-in-cuffia/embed/#?secret=Jz1fM84ic9" width="500" height="350" title="“Teatri mobili nelle periferie di Firenze: 22 eventi gratuiti di teatro in cuffia” — www.controradio.it" data-secret="Jz1fM84ic9" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dal 30 ottobre all’8 novembre, un programma di spettacoli, performance itineranti, letture sceniche ed esperienze immersive attraversa luoghi emblematici di Firenze, intrecciando ricerca artistica, memoria urbana e partecipazione.

La rassegna è ideata dalla compagnia Teatro Mobile, che nasce dall’esperienza trentennale di teatro indipendente e di ricerca multidisciplinare del regista Marcello Cava e della drammaturga Pina Catanzariti. Nei loro spettacoli realizzano performance immersive di teatro itinerante site-specific in cui i luoghi non vengono usati come sfondo: sono essi stessi, con la loro storia e la loro quotidianità, a diventare protagonisti dello spettacolo: spazi da osservare e attraversare, capaci di restituire memorie, storie e trasformazioni.

L’intervista a Marcello Cava.