Teatri mobili nelle periferie di Firenze: 22 eventi gratuiti di teatro in cuffia

Dal 30 ottobre all’8 novembre, un programma di spettacoli, performance itineranti, letture sceniche ed esperienze immersive attraversa luoghi emblematici di Firenze, intrecciando ricerca artistica, memoria urbana e partecipazione.
La rassegna è ideata dalla compagnia Teatro Mobile, che nasce dall’esperienza trentennale di teatro indipendente e di ricerca multidisciplinare del regista Marcello Cava e della drammaturga Pina Catanzariti. Nei loro spettacoli realizzano performance immersive di teatro itinerante site-specific in cui i luoghi non vengono usati come sfondo: sono essi stessi, con la loro storia e la loro quotidianità, a diventare protagonisti dello spettacolo: spazi da osservare e attraversare, capaci di restituire memorie, storie e trasformazioni.
L’intervista a Marcello Cava.