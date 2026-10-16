www.controradio.it Sudd Cobas, sciopero alla Cxl di Prato per stop alla precarietà Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:46 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="eB1b16clTV"><a href="https://www.controradio.it/podcast/sudd-cobas-sciopero-alla-cxl-di-prato-per-stop-alla-precarieta/">Sudd Cobas, sciopero alla Cxl di Prato per stop alla precarietà</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/sudd-cobas-sciopero-alla-cxl-di-prato-per-stop-alla-precarieta/embed/#?secret=eB1b16clTV" width="500" height="350" title="“Sudd Cobas, sciopero alla Cxl di Prato per stop alla precarietà” — www.controradio.it" data-secret="eB1b16clTV" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Sciopero di due ore oggi al maglificio Cxl di Prato per chiedere lo stop alla precarietà. Lo rende noto il sindacato Sudd Cobas annunciando che “lo stato di agitazione proseguirà fino all’ottenimento di contratti stabili e di un lavoro dignitoso”.

L’obiettivo dello sciopero, si spiega in una nota, “è quello di mettere fine al continuo ricambio dei lavoratori assunti tramite l’agenzia interinale. Contratti di qualche giorno, a volta di qualche settimana, per i più fortunati di qualche mese. Quello che rimane costante è invece il bisogno dell’azienda di avere manodopera, con metà degli operai, quindi, che possano restare sempre in una situazione di precarietà”. Sudd Cobas sottolinea che nello stabilimento “solo quattro lavoratori hanno il contratto indeterminato, direttamente con la Cxl, ottenuto solo grazie allo sciopero del febbraio 2025. Sono proprio loro, oggi, a scioperare in solidarietà ai colleghi precari. La consapevolezza è che più diritti per qualcuno significano più garanzie per tutti dentro il magazzino