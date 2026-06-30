    Studentato Calamandrei: dall’emergenza idrica ai condizionatori. Secondo incontro del tavolo istituzionale

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    Studentato Calamandrei: dall'emergenza idrica ai condizionatori. Secondo incontro del tavolo istituzionale
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    Si è parlato anche dell’ipotesi della ristrutturazione completa della residenza universitaria Calamandrei di Firenze nel secondo tavolo dedicato alla situazione dell’immobile di viale Morgagni, dove a maggio c’è stata una rottura di una pompa dell’impianto idrico che ha lasciato senza acqua gli studenti per 15 giorni e dovedomenica si è verificato anche un problema all’impianto di climatizzazione.All’incontro, durato quasi due ore, hanno partecipato oltre ai rappresentanti degli studenti, l’assessora regionale Manetti, l’assessore comunale  Danti, la prorettrice alla didattica  Menesini, Ardsu, Conservatorio Cherubini e Accademia di Belle Arti.

    Riccardo Pisoni UDU