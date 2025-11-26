Storie di Villa Triste – Intervista a Beatrice Visibelli

/
Nell’ambito delle iniziative RestArt! Arte per resistere a cura di Teatri d’Imbarco per Autunno Fiorentino 2025,”𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮 𝗧𝗿𝗶𝘀𝘁𝗲”
Per tornare alle radici della nostra libertà, per ricordare che la “grande storia” ci è vicina, che anche la libertà ha avuto un prezzo e difenderla sopra ogni cosa è un valore che non si può ignorare.
A seguire talkback a cura di Matteo Mazzoni, direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea
Sabato 29 novembre ore 21 al Teatro delle Spiagge di Firenze.