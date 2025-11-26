www.controradio.it Riapre l'ex chiesa dei Barnabiti in Oltrarno, percorso partecipativo su uso spazi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:49 Share Share Link Embed

Dopo oltre un decennio riapre a Firenze, in Santo Spirito, l’ex chiesa san Carlo de’ Barnabiti. Questa mattina il taglio del nastro con la sindaca Sara Funaro, l’assessore allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli. Uno spazio che sarà destinato alle realtà del territorio, sia alle eccellenze dell’artigianato che alle associazioni, che potranno presentare le loro proposte grazie a un’apposita ‘call for ideas’ attiva da domani fino al 19 gennaio. Successivamente partirà il percorso partecipativo e di ascolto del Quartiere 1.

I lavori di restauro hanno riguardato la realizzazione degli impianti di illuminazione, della pavimentazione e delle vetrate di accesso, l’allestimento degli spazi e un sistema di impianti multimediali digitali di alto livello tecnologico. Il vano della sacrestia è dedicato ad accoglienza e orientamento; l’aula principale della chiesa è destinata alla diffusione della conoscenza dell’artigianato locale, all’accoglienza di piccoli convegni e riunioni e ad allestimenti tematici. Un investimento da 1,5 milioni, ma l’ex chiesa già stata oggetto di riqualificazione da parte del Comune in più interventi, per altri 2 milioni.

AUDIO: FUNARO RUFILLI