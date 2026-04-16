www.controradio.it “Storie di donne, uomini e comunità” - Intervista a Massimo D'Orzi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:34 Share Share Link Embed

Domenica 19 Aprile, ore 19.00 a La Compagnia proiezione alla presenza della regista Paola Traverso e del produttore e distributore Massimo D’Orzi.