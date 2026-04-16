    “Storie di donne, uomini e comunità” – Intervista a Massimo D’Orzi

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    “Storie di donne, uomini e comunità” - Intervista a Massimo D'Orzi
    Loading
    /

    Domenica 19 Aprile, ore 19.00 a La Compagnia proiezione alla presenza della regista Paola Traverso e del produttore e distributore Massimo D’Orzi.