A Pistoia “L’Ingegno della Montagna”

Dal 19 aprile la mostra “L’Ingegno della Montagna. Mani che inventano, menti che trasformano”. Fino al 10 gennaio 2027 le sale espositive di Palazzo Achilli accolgono una mostra dedicata alle attività produttive della Montagna Pistoiese. In Montagna l’ingegno prende forma ogni giorno: nelle mani che lavorano, nelle idee che diventano progetti, negli occhi di chi sa guardare lontano. La Montagna Pistoiese è conosciuta per i suoi boschi, i suoi paesaggi e le sue tradizioni. Ma è anche un territorio dove si progetta, si costruisce, si inventa. Un luogo dove il lavoro artigianale incontra l’innovazione e dove aziende si confrontano ogni giorno con mercati nazionali e internazionali.

Giovanni Barbasso ha intervistato il Direttore dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese Lorenzo Vagaggini.

La mostra è realizzata dall’Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e del Ministero della Cultura.

Con il patrocinio di: Regione Toscana, Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Pistoia, Sambuca Pistoiese e San Marcello Piteglio, Provincia di Pistoia, Unione di Comuni Montani dell’Appennino Pistoiese, Confartigianato Imprese Pistoia, Confindustria Toscana Nord – Lucca Pistoia Prato e CNA Toscana Centro – Pistoia.