Stop teatro in cimitero tedesco Futa, a fine mese incontro Regione-console

Incontro a fine mese tra l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti e il console onorario della Repubblica Federale di Germania a Firenze per confrontarsi e approfondire la situazione del sacrario tedesco della Futa, a Firenzuola (Firenze), dopo la decisione del Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, l’organizzazione tedesca per la cura dei cimiteri di guerra, di concludere quest’anno le attività teatrali nello stesso cimitero. Lo rende noto la Regione Toscana.
Ne abbiamo parlato con Gianluca Guidotti, Archivio Zeta