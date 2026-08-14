    Incendi, sindaci Mugello: più del caldo contano i comportamenti

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    Incendi, sindaci Mugello: più del caldo contano i comportamenti
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    E’ di 60 ettari di bosco andati a fuoco il bilancio degli ultimi incendi che hanno colpito il Mugello secondo l’Unione dei Comuni . L’ultima emergenza incendi ha richiesto l’impegno di circa 100 persone – tra specialisti dell’Antincendio Boschivo (Aib), operai forestali e volontari della Protezione Civile – coordinati dal Direttore delle Operazioni dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, con il supporto aereo massiccio di elicotteri e Canadair.

    Nell’audio  il servizio di Domenico Guarino