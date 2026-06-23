www.controradio.it Sport: a Firenze 10 sportelli d'ascolto gratuiti per atleti, famiglie e tecnici Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:17:08 Share Share Link Embed

Da settembre a Firenze saranno attivati dieci sportelli di ascolto gratuiti rivolti ad atleti, allenatori, staff tecnici, famiglie e dirigenti, nove negli impianti sportivi comunali e uno ‘itinerante’ negli uffici dei quartieri: prende il via il progetto ‘Comunità in Gioco – allenare al benessere psicofisico nello sport’, dopo la firma di un protocollo tra Comune di Firenze e Ordine degli Psicologi della Toscana. L’obiettivo, è stato spiegato, è “promuovere il benessere psicologico all’interno delle società sportive cittadine”. Si tratta di un servizio pensato per accompagnare gli atleti ma anche gli staff tecnici, nella gestione delle emozioni, sostenere il ruolo educativo dello sport, favorire relazioni positive e contribuire alla prevenzione del disagio giovanile. All’interno degli sportelli sarà possibile avere colloqui individuali ma anche momenti di gruppo dedicati a tecnici e dirigenti, per approfondire al meglio modalità di gestione delle comunità. La fase sperimentale prenderà avvio con la stagione sportiva 2026-2027, dunque da settembre 2026 a giugno 2027.

L‘assessora allo sport Letizia Perini e Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale