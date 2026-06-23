www.controradio.it Il nuovo corso della Fondazione Giovanni Michelucci Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:16:29 Share Share Link Embed

Si apre all’insegna del rinnovamento istituzionale e di un ambizioso sguardo sulla modernità, il nuovo corso della Fondazione Michelucci. Sotto la guida della neo-eletta presidente Maria Oliva Scaramuzzi, figura di riferimento del tessuto culturale e imprenditoriale fiorentino, l’istituzione di Fiesole lancia il progetto “Toscana architetture 2000-2025”. Questo ciclo di incontri e studi, sostenuto dalla Regione Toscana, prenderà il via a luglio per svilupparsi fino a dicembre. Il programma mira a mappare e rileggere criticamente le trasformazioni dello spazio urbano e sociale del territorio negli ultimi venticinque anni. Con la Sindaca di Fiesole Cristina Scaletti è venuta negli studi della Controradio Tv la Presidente della Fondazione Michelucci Maria Oliva Scaramuzzi per parlare del futuro della fondazione.