Spinnit Festival, la prima edizione

Dal 27 al 29 giugno la prima edizione di SPINNIT FESTIVAL, tre giorni di musica e cultura al Campus Universitario di Sesto Fiorentino. Organizzato da Spinnit, l’influente pagina Instagram e progetto multimediale con oltre 72.000 follower, e Shed626, studio di registrazione e associazione musicale di Sesto Fiorentino, il festival propone un’alternativa alle sonorità mainstream, portando sul palco una selezione eclettica di artisti emergenti e consolidati del panorama indipendente nazionale e locale. Tra i nomi che si alterneranno sul palco spiccano Bassolino (con la sua band), Arya, Alsogood e Anna and Vulkan, ma anche Mario Mario e Lo-Fi Le Fusa (ultimi vincitori del Rock Contest) e molti altri. Oltre ai concerti, il festival includerà talk dedicati alla musica e alla cultura, offrendo spunti di riflessione e approfondimento per tutti gli appassionati. Non mancheranno inoltre aree dedicate al cibo e alle bevande, per godere appieno dell’atmosfera del festival.

Spinnit Festival non è solo musica, ma anche un’importante iniziativa di valorizzazione territoriale.

L’ingresso è gratuito per tutte le serate.

Ai microfoni di Controradio il Direttore Artistico del Festival Francesco Proto intervistato da Giovanni Barbasso.

Link Festival: https://instagram.com/spinn.it