Linea Lesbica Antiviolenza presenta una campagna comunicativa a fumetti per rompere il silenzio

Dal 2017 la Linea Lesbica e Antiviolenza accoglie lesbiche, donne bisessuali, persone trans e non binarie che vivono situazioni di violenza nella loro relazione. Per rompere il silenzio, a ha deciso di lanciare una campagna di sensibilizzazione, realizzata in collaborazione con la fumettista romana Francesca Amato (in arte Frad) e l’Agenzia Comunicattive. Ne abbiamo parlato con l’operatrice newsline Bilei