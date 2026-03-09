www.controradio.it Speciale Referendum Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:15 Share Share Link Embed

Speciale Referendum – Tra due settimane si voterà per il Referendum costituzionale consultivo sulla riforma che riguarda la Giustizia. Domenica 22 marzo 2026 (dalle ore 07:00 alle ore 23:00) e lunedì 23 marzo (dalle ore 07:00 alle ore 15:00), si voterà senza quorum e per vincere servirà la maggioranza dei voti espressi su un unico quesito costituzionale: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare’?”, GU n.253/30.10.2025. Ne parliamo questa mattina con l’Assessora del Comune di Firenze Laura Sparavigna, con noi per raccontare dei servizi offerti dal Comune per una maggiore accessibilità al voto, il nostro inviato Giorgio Bernardini che ci racconta dei dubbi e delle perplessità degli elettori e Francesco “Pancho” Pardi, ex senatore.