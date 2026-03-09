    Guerre dimenticate. I conflitti nel continente africano

    0
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Guerre dimenticate. I conflitti nel continente africano
    Loading
    /

    Guerre dimenticate. I conflitti nel continente africano

    Speciale e anticipazioni in vista dell’evento promosso per l’11 marzo 2026 allE 18 Teatro Politeama di Poggibonsi (Si) dal Forum della pace Valdelsa. Un appuntamento quanto mai indispensabile per capire “la questione Africana”.

    Chiara Brilli ha intervistato

    Dario Ceccherini promotore dell’iniziativa

    Sara Cecchetti, analista geopolitica, Atlante delle Guerre

    Masika Daniela Vaninetti, italiana di origini congolesi, esperta di sicurezza internazionale e migrazioni