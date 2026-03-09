Guerre dimenticate. I conflitti nel continente africano
Speciale e anticipazioni in vista dell’evento promosso per l’11 marzo 2026 allE 18 Teatro Politeama di Poggibonsi (Si) dal Forum della pace Valdelsa. Un appuntamento quanto mai indispensabile per capire “la questione Africana”.
Chiara Brilli ha intervistato
Dario Ceccherini promotore dell’iniziativa
Sara Cecchetti, analista geopolitica, Atlante delle Guerre
Masika Daniela Vaninetti, italiana di origini congolesi, esperta di sicurezza internazionale e migrazioni