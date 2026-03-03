Referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Ancora un faccia a faccia sulle nostre frequenze e in video con la Controradio Tv. Questa mattina i nostri ospiti sono ALESSANDRO NENCINI Presidente del Comitato per il No al Referendum, già Presidente della Corte d’Appello di Firenze e LUCA BISORI Avvocato del Foro di Firenze, già Presidente della Camera penale di Firenze, che ci parlerà delle ragioni di chi ha deciso di votare Sì al Referendum.
Speciale Referendum: ospiti Nencini (No) e Bisori (Sì)
