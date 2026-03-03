www.controradio.it Speciale il “Il Filo Verde cresce alle Piagge”: evento al Teatro delle Spiagge Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:18:32 Share Share Link Embed

Venerdì 6 marzo, dalle ore 17.00, presso il Teatro delle Spiagge in Via del Pesciolino 6 a Firenze si terrà “Il Filo Verde cresce alle Piagge”, evento aperto al pubblico che racconterà come in questi anni si è costruito un percorso che mette in connessione social housing, Parco Inclusivo, Casa di Comunità, mobilità ciclabile, servizi per l’abitare e animazione culturale, grazie a un dialogo costante tra istituzioni, Università, Terzo Settore, abitanti e realtà attive nel quartiere.

L’iniziativa è organizzata da Urban Housing Coop.net in collaborazione con Fondo Housing Toscano, Abitare Toscana, Consorzio COOB, Comitato di abitanti Osteria 2021, Comune di Firenze e Quartiere 5, Società della Salute e Casa di Comunità, Università di Firenze, Fondazione CR Firenze, e tante altre organizzazioni che operano a Le Piagge.

Ospiti in studio: Filippo Ferraro, presidente del Quartiere 5 e Nicoletta Setola docente del Dipartimento di Architettura e membro del Centro Tesis, che si occupa di rapporto tra architettura/ambiente urbano e salute delle persone.