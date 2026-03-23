Speciale Medio Oriente ed economia toscana

La guerra in Medio Oriente rischia di dimezzare la crescita della Toscana nel 2026 e di interessare il 10% dei lavoratori, ben 110.00 tra uomini e donne, e il 5% delle imprese. La drammatica previsione sull’impatto del conflitto e sull’aumento del prezzo del petrolio vedrà anche le famiglie toscane impoverirsi, con una maggiore spesa annua di 768 euro e quindi una riduzione del potere di acquisto o dei consumi. Ne parliamo questa mattina sui nostri canali radiofonici analogici e digitali e in video con la Controradio Tv sui nostri social con il direttore dell’Istituto per la programmazione economica regionale, Nicola Sciclone e con il prof. Massimo D’Antoni docente di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell’Università di Siena.