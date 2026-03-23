www.controradio.it Buttiamola in Politica! Puntata del 23 febbraio 2026 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:57 Share Share Link Embed

Fatti, Tendenze, Vizi e Vezzi della politica locale e non, con Tommaso Ciuffoletti

Nuova puntata della rubrica del lunedì alle 8.15 su Controradio.

Referendum sulla giustizia: commento su affluenza.

Israele e Stati Uniti hanno preso di mira le infrastrutture chiave dell’industria del greggio e del gas naturale dell’Iran, colpendo impianti petroliferi e petrolchimici – e soprattutto South Pars (Foto), il più grande giacimento di gas naturale al mondo. L’ultimatum di trump su Hormuz. Risorse, rincari e modelli sostenibili, dall’impatto della guerra in Medio Oriente al ripensamento di produzione e consumi.

A due mesi esatti dalle amministrative, conto alla rovescia per le candidature.

Tommaso Ciuffoletti