Speciale Giornata Internazionale contro l’Omo-Lesbo-Bi-Trans*-Fobia

Il 17 maggio si celebra la Giornata dedicata alla riflessione e sensibilizzare dell’opinione pubblica su discriminazioni, violenze e abusi subiti dalle persone LGBTQIA+. Arcigay Firenze – Altre Sponde promuove “Le Voci Fuori”, un progetto articolato che si svilupperà per tutto il 2026 con 11 comuni dell’Empolese Valdelsa.
Il 17 maggio si apre anche la Spring Testing Week (18–24 maggio): prevenzione HIV e le infezioni sessualmente trasmissibili (IST).
Ospiti in studio: Daniele Bonaiuti presidente Arcigay Firenze Altre Sponde e Samuele Bencini del gruppo salute e formatore di Arcigay Firenze