www.controradio.it Il No all'ampliamento dell'aeroporto torna in piazza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:29 Share Share Link Embed

Sabato 16 maggio le associazioni e i comitati No aeroporto organizzano una grande manifestazione per ribadire la contrarietà a qualsiasi tipo di pista troppo vicina alla città di Firenze e nella Piana. Un aeroporto – si legge nel loro comunicato – all’interno dell’area metropolitana non è più sostenibile, il suo ampliamento inconcepibile. L’inquinamento acustico e dell’aria impattano ogni giorno su migliaia di persone. Il nuovo aeroporto compromette il sistema idrogeologico della piana aumentando il rischio alluvioni. Ci opponiamo alla trasformazione dei poli logistici in avamposti bellici: non vogliamo che il potenziamento di Firenze serva a liberare spazi per voli militari a Pisa.

L’appuntamento è per le ore 14 al Polo scientifico di Sesto Fiorentino, lato via dell’Osmannoro. I sindaci della Piana sono stati invitati a partecipare

Sandro Targetti