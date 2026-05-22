www.controradio.it SPECIALE AMMINISTRATIVE Parlano i candidati alle elezioni amministrative a Prato Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:24:19 Share Share Link Embed

TOSCANA. Ci avviamo a conclusione di questa campagna elettorale che vedrà al voto 20 comuni della

Toscana. Dopo i focus che vi abbiamo proposto sui tre capoluoghi interessati ovvero Prato, Pistoia ed Arezzo

e dopo quello su Figline Incisa, Viareggio e Sesto Fiorentino, oggi in regime di par condicio vi proponiamo le

voci dei sei candidati per la corsa a primo cittadino di Prato. Rispettivamente in ordine di messa in onda:

Matteo Biffoni, sostenuto da una coalizione di centrosinistra con cinque liste; Gianluca Banchelli per il

centrodestra con tre liste; Jonathan Targetti con L’Alternativa c’è; Claudio Belgiorno alla guida della lista

civica Claudio Belgiorno sindaco; Emilio Paradiso per Alleati per Prato – Civici e Enrico Zanieri in

rappresentanza di Unità Popolare. Qualora nessun candidato raggiungesse la maggioranza al primo turno, è

già previsto un eventuale secondo turno elettorale nelle giornate del 7 e 8 giugno. Prato torna al voto dopo la

fine anticipata della legislatura di Ilaria Bugetti e la fase di commissariamento. Sentiamo una sintesi delle

interviste raccolte in questi 20 giorni di campagna elettorale dal nostro Giorgio Bernardini.