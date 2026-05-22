www.controradio.it Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:55 Share Share Link Embed

FIRENZE. Iniziativa e pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Sabato 30

Maggio 2026 al Nelson Mandela Forum, Firenze. Tutto il ricavato andrà a sostenere la Campagna

Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Luisa Morgantini è ex

eurodeputata e presidente di Assopace, la giornalista Sara Lucaroni sarà sul palco con Arab.