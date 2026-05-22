FIRENZE. Iniziativa e pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Sabato 30
Maggio 2026 al Nelson Mandela Forum, Firenze. Tutto il ricavato andrà a sostenere la Campagna
Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Luisa Morgantini è ex
eurodeputata e presidente di Assopace, la giornalista Sara Lucaroni sarà sul palco con Arab.
Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi
FIRENZE. Iniziativa e pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Sabato 30