    Libertà per Marwan Barghouti e tutti i prigionieri palestinesi

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    FIRENZE. Iniziativa e pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, figlio di Marwan. Sabato 30
    Maggio 2026 al Nelson Mandela Forum, Firenze. Tutto il ricavato andrà a sostenere la Campagna
    Internazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi. Luisa Morgantini è ex
    eurodeputata e presidente di Assopace, la giornalista Sara Lucaroni sarà sul palco con Arab.