Spazio all’immaginazione per città di pace con ‘Luglio bambino’

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Presentata la 32/a edizione del festival LUGLIO BAMBINO “Immaginazione! senza confini”. La manifestazione dedicata ai bambini e alle famiglie, tutte, proporrà 70 eventi tra teatro, nuove produzioni al debutto, letture ad alta voce, giocolerie, circo, cinema, educazione emotiva, giochi in legno, calligrafia, cartapesta, osservazione astronomica e laboratori di semina, a cura di Fondazione Accademia dei Perseveranti in collaborazione con il Comune di Campi Bisenzio, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Calenzano, Greve in Chianti, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Q4 e Q5 a Firenze.
Dal 6 al 10 il LUGLIO Metropolitano Dal 15 al 19 luglio 2026 il FESTIVAL a Campi Bisenzio Preview sabato 13 giugno al Museo Archeologico di Gonfienti con “The Verdi Game” del Maggio Musicale Fiorentino – progetto Maggio Metropolitano
Intervista a Sandra Gesualdi, direttrice generale Fondazione Accademia dei Perseveranti.
Info su https://lugliobambino.com/