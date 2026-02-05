Sospesa agibilità per il cinema Uci di Firenze

Rilievi all’Uci Cinema di via del Cavallaccio a Firenze, dopo un controllo periodico della Commissione Provinciale di Vigilanza, agibilità non confermata.
Lo Sportello unico per le attività produttive Suap del Comune di Firenze ha ricevuto un verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, presieduta dalla Prefettura di Firenze, relativa ad un controllo periodico alla Multisala Uci Cinemas di via del Cavallaccio, nel quale sono stati evidenziati e comunicati alla proprietà alcuni rilievi che non permettono al momento di confermare l’agibilità della struttura.
Ai titolari è stato richiesto di provvedere al rispetto di alcune prescrizioni documentando gli adeguamenti effettuati, dopodiché il Suap potrà nuovamente riattivare l’autorizzazione al regolare svolgimento delle attività di pubblico spettacolo.
Proiezioni dunque interrotte e porte chiuse temporaneamente fino a nuovo avviso. Non emergono al momento informazioni ufficiali su quali siano gli interventi o le prescrizioni richieste. L’attività di controllo periodica ha visto però un potenziamento dopo i fatti di Crans Montana portando come sappiamo alla chiusura nei giorni scorsi dello storico Jazz Club di Firenze.
“Il cinema è eccezionalmente chiuso. Vi daremo aggiornamento il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio”. Con queste parole la nota catena ha informato della momentanea sospensione della multisala.