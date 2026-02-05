www.controradio.it Fofana Amara: "il razzismo? C'è ovunque perché i politici soffiano sul fuoco" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:39 Share Share Link Embed

Fofana Amara è l’uomo che ha ispirato il film “Io Capitano” di Matteo Garrone. Era presente al decennale di Bethesda, il Centro di Accoglienza Straordinaria nato a Villa Pettini A Montevarchi in risposta all’appello lanciato da Papa Francesco nel settembre 2015 affinché ogni comunità cristiana accogliesse una famiglia di profughi. La struttura — che è cresciuta nella collaborazione tra Fondazione Giovanni Paolo II, Punto Famiglia Villa Pettini OdV, Qoelet impresa sociale — ha rappresentato fin dall’inizio una “piccola opera segno”: attenzione, centralità della persona e la scelta di accogliere solo nuclei familiari.

Fofana amara fa raccontato la sua storia di migrante arrivato dalla Guinea in Italia a soli 15 anni a bordo di un barcone con altre 250 persone. Dopo lo sbarco, è stato arrestato come scafista, nonostante le testimonianze lo descrivessero come colui che ha salvato i passeggeri. Ha trascorso due mesi in carcere, poi accolto in una comunità per minori a Catania dove ha ripreso gli studi: ha imparato l’italiano, ottenuto la licenza media e poi frequentato l’istituto nautico. Ha lavorato come skipper per persone con disabilità.

ASCOLTA L’INTERVISTA