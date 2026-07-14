www.controradio.it Carcere di Sollicciano, il Garante Fanfani: "Rieducare significa dare una chance, servono percorsi formativi" Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:04 Share Share Link Embed

Nel giorno in cui 34 istituti penitenziari italiani di 29 città sono stati visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell‘Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, anche quello di Sollicciano ha aperto le porte al Garante regionale dei detenuti, Giuseppe Fanfani, oltre a vari rappresentanti delle istituzioni e all’ Abbate di San Miniato, Padre Bernardo Gianni. Confermato lo stato di degrado ambientale della casa circondariale, la delegazione, che ha incontrato alcune persone recluse, ha parlato di proposte urgenti da portare in Consiglio Regionale e delle richieste della direttrice di avviare percorsi formativi per garantire un futuro migliore in uscita.

Il Presidente onorario della Società della Ragione Franco Corleone, il garante Giuseppe Fanfani e Padre Gianni di San Miniato al Monte