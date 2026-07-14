www.controradio.it Carovana solidale per l'Ucraina, dalla Toscana cibo e attrezzature mediche Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:31 Share Share Link Embed

Un convoglio con dodici mezzi che trasportano 8 tonnellate di prodotti alimentari e generi di prima necessità, oltre ad apparecchiature elettromedicali, stampelle e carrozzine, con una squadra di 40 persone, partita oggi 14 luglio dalla Toscana per arrivare a portare aiuto in Ucraina, a Leopoli e Chernivtsi. L’iniziativa è promossa da Croce Rossa, Anpas, Misericordia, l’associazione Charity Foundation Ets di cui fanno parte diversi medici degli ospedali Careggi e Meyer; Unicoop Firenze e i suoi soci e clienti hanno raccolto i generi di prima necessità che saranno donati.

La missione è organizzata dall’assessorato regionale alla Sanità e dalla Protezione civile ed ha due finalità: verificare le condizioni per un accordo sanitario con l’ospedale pediatrico di Leopoli e portare aiuti ai campi profughi di chi è fuggito dalle aree più colpite dalla guerra provocata dall’invasione della Russia.

Le voci delle realtà coinvolte a partire da Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop