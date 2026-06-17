Scatta il sequestro preventivo per 7 delle 13 sezioni del carcere di Sollicciano. L’inchiesta della Procura per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro impone il trasferimento d’urgenza di 230 detenuti su quasi 600 presenti. Un provvedimento che ha scatenato un terremoto di reazioni del mondo politico e associativo. Intanto il Dap risponde stanziando 9 milioni di euro a valere sul fondo previsto dalla legge di bilancio 2025.
Sollicciano, 7 sezioni sequestrate: terremoto di reazioni del mondo politico, associativo e sindacale
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