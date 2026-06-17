    Bibbona Folk 2026 – L’intervista a Riccardo Tesi

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    Bibbona Folk 2026 - L'intervista a Riccardo Tesi
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    BIBBONA FOLK • IV edizione
    Venerdì 19 giugno ore 21
    Lady Sox
    Riccardo Tesi Elastic Trio
    Sabato 20 giugno ore 21
    Nada duo
    Piazza Della Vittoria / Bibbona LI – Ingresso libero
    Direzione artistica

    La Chute + Benedetto Ferrara