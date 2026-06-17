Bibbona Folk 2026 – L’intervista a Riccardo Tesi 17 Giugno 2026 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Bibbona Folk 2026 - L'intervista a Riccardo Tesi Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:15:54 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed BIBBONA FOLK • IV edizione Venerdì 19 giugno ore 21 Lady Sox Riccardo Tesi Elastic Trio Sabato 20 giugno ore 21 Nada duo Piazza Della Vittoria / Bibbona LI – Ingresso libero Direzione artistica La Chute + Benedetto Ferrara