www.controradio.it Situazione idrica in Toscana: "aree critiche, monitoriamo". Possibili ordinanze di limitazione Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Per la disponibilità di acqua in Toscana e Liguria durante l’estate “niente allarme ancora, gli usi sono garantiti, ma ci sono situazioni critiche da monitorare con attenzione costante”. Lo ha affermato Gaia Checcucci, segretaria generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, parlando coi giornalisti dopo la seduta di oggi dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici.

A lungo termine, per la segretaria generale dell’Autorità, “c’è bisogno di raccogliere l’acqua, di di tenerla con gli invasi, perché tutte le volte noi ci attacchiamo a Bilancino, a Montedoglio che è ai massimi”, quindi “ben vengano tutte le forme di stoccaggio della risorsa e interventi di riutilizzo della risorsa: noi ne abbiamo uno in progetto, ci sono investimenti ci sono, però gli effetti degli investimenti non è che ci sono domani”. Oggi, ha concluso Checcucci, “Montedoglio è un grandissimo polmone che dà da bere e soprattutto da irrigare, Bilancino fa quello che può”, però “ci sono delle zone” più problematiche come “le aree costiere, Grosseto, l’Isola d’Elba, la Val di Cornia, il Magra dove c’è una situazione particolare”.